Erciş'in ‘içme suyu' projesinde son gelindi

Van'ın Erciş ilçesinde hayata geçirilen ‘içme suyu' projesinde sona gelinirken, 2045 yılına kadar su sorununun ortadan kaldırılması hedefleniliyor.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, beraberindeki AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, ilgili daire başkanları, birim müdürleri ve teknik heyetle Pay ve Aşağı Işıklı mahallelerindeki modern içme suyu tesislerinde incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş ilçesinde DSİ ile Avrupa Birliği IPA programı çerçevesinde iki adet modern içme suyu arıtma tesisinin tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi. Tesislerde test aşamasında sona geldiğini de belirten Arvas, “Erciş merkezde iki adet içme suyu arıtma tesisi tamamlama aşamasına geldi. Çalışmaların yüzde 95'lik bölümü tamamlandı. Şu anda testler, analizler yapılıyor. Modern tesislerimizde sudaki kireçlenme oranı ve ağır metalleler ayrıştırılarak tam kaliteli içme suyunu şehrimize vereceğiz. Şehir merkezinin yanı sıra, 20'ye yakın kırsal mahallemiz yeni içme suyundan istifade edecektir. İnşallah 45 güne kadar tüm şehrimizin içme suyu ihtiyacını karşılayacaktır. Bundan sonra Erciş'in 2045 yılın kadar içme suyu sorunu ortadan kalkacaktır. 232 bin nüfusa yetecek içme suyu, tesislerde arındırıldıktan sonra şebekelere aktarılacaktır. Bu da, AK Parti'nin şehrimizi ne kadar sevdiğini, Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ak kadroların yapmış oldukları hizmetlerdir. Şehrimiz inşallah bundan sonraki sorunlarını da AK Parti'li belediyecilikle çözecektir. Tesislerimiz halkımıza hayırlı uğurlu olsun'' dedi.

VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ise, Erciş ilçesinin nihayete eren içme suyu projesinin Türkiye'de sayılı projelerden biri olduğunu belirterek, halkın daha sağlıklı su içmesini sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Erciş ilçe merkezi, TOKİ konutları, Çelebibağı ve Kocapınar ile birlikte 20 kırsal mahallenin de sağlıklı içme suyunun bu iki tesisten karşılanacağı ve Erciş'in içme suyu ihtiyacının 2045 yılına kadar olmayacağını anlatan Tekataş, “DSİ tarafından Deliçay üzerindeki Pay Regülatörden alınan su arıtma tesisine, buradan da yerleşim yerlerine iletilecek. Yapılan projeye göre Erciş ve civar yerleşimlerin 2045 yılı su ihtiyacı olan 18 milyon metreküp ve 232 bin kişinin su ihtiyacını 38 kilometrelik bir hattan karşılayacak olan isale hattı, arıtma tesisi ve regülatör yapımı tamamlandı. Proje kapsamında 38 kilometre uzunluğundaki isale hattı boyunca 400, 1000 ve 1500 metreküplük 3 adet depo, 38 adet tahliye, 48 adet vantuz, 10 adet branşman, 1 adet hat vanası ve 2 adet debimetre odası imalatı yapılarak hizmete alındı. Geçtiğimiz ay hatlarda test aşamaları başlatılmış ve başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. VASKİ olarak IPA programı çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın riyasetinde müşterek uygulamaya aldığımız Erciş ilçesinin nihayete eren içme suyu projesi, Türkiye'de sayılı projelerden biridir. Halkımızın daha sağlıklı su içmesini sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün amaç, uzun vadeli sorunların halledilmesidir. Erciş'e hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.