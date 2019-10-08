Erciş'in ulu çınarı Mehmet Bülbül kalbine yenik düştü

Van'ın Erciş ilçesinde uzun yıllar bestelediği türkülerle Anadolu kültürüne ismini yazdırmayı başaran Mehmet Bülbül (78), kalp krizi sonucu Aydın'ın Germencik ilçesinde vefat etti.

Küçük yaşta maddi imkansızlık nedeniyle ilkokuldan sonra okuyamayan bestekar ve şair Mehmet Bülbül, Erciş'e ve kendisine ait 79 adet eseri Kültür ve Turizm Bakanlığı arşivine kazandırmayı başardı. Kendisine ait 16 eseri bulunan Bülbül'ün ‘Menşure Hanım', ‘Ha Bu Dereden Esen Yel', ‘Kara Yel Kara Yerde', ‘Su Gelir Millendirir' gibi türküleri birçok ünlü sanatçı tarafından seslendirilmekte. Tokyo Üniversitesi tarafından 6 adet eseri Japoncaya çevrilerek şarkı haline getirilen Bülbül, son dönemlerinde ise kendisini tasavvuf şiirlerine verdi. Yaklaşık 230 şiirinin yanı sıra kendisine ait türküleri ‘Bülbülün dilinden şiirler ve Bülbül senin için yazdı' isimli iki kitabında toplayan Mehmet Bülbül, 7 yıldır Aydın'ın Germencik ilçesi Neşediye köyünde yaşamını sürdürüyordu.

Aniden rahatsızlanan Bülbül, kaldırıldığı Germencik Devlet Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erciş sevdalısı olan Bülbül'ün vefatı memleketinde de büyük bir üzüntüyle karşılandı. Bestekar ve şair Mehmet Bülbül, evli ve 10 çocuk babasıydı.