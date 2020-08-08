VAN (İHA) – Van merkez İpekyolu Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında Ercişli Emrah Sokak'ta yenileme çalışmalarına başladı.

İpekyolu Belediyesi, ilçedeki ara sokak ve caddeleri daha kullanışlı hale getirmek, modern bir görüntüye kavuşturmak için hem altyapı hem de üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında bu kez Ercişli Emrah Sokak yenileniyor. İpekyolu Belediyesi sokak iyileştirme çalışmaları kapsamında başlattığı projelerine bir yenisini daha ekledi. İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı Hafıziye Mahallesi Ercişli Emrah Sokak'ta çalışmalar başladı. İlk olarak 400 metre uzunluğunda 11 metre genişliğindeki sokak ta asfalt sökümü yapıldı. Daha sonra bu sokakta oluk taşı, bordür döşeme ve gerekli yerlerde kaldırım yenileme çalışmaları yapılacak. Son olarak zemin iyileştirme ve asfalt yenileme çalışmaları ile sokak yeni yüzüne kavuşacak.