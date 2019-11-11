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Ercişli iş adamı Halis Bahçe 300 fidanı toprakla buluşturdu

Van’ın Eriş ilçesinde 100 adet konutun yapımını tamamlayarak sahiplerine teslim eden iş adamı Halis Bahçe, ‘Geleceğe Nefes Ol’ kampanyası çerçevesinde 300 adet fidanı kendi elleriyle toprakla buluşturdu.

Van'ın Eriş ilçesinde 100 adet konutun yapımını tamamlayarak sahiplerine teslim eden iş adamı Halis Bahçe, ‘Geleceğe Nefes Ol' kampanyası çerçevesinde 300 adet fidanı kendi elleriyle toprakla buluşturdu.


Camikebir Mahallesi'nde yapımına geçen yıl başladığı 100 adet konutu bitirerek sahiplerine teslim eden Halis Bahçe, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün ülke genelinde başlattıkları ‘Geleceğe Nefes Ol' kampanyasına destek olmak amacıyla 300 adet fidanı kendi elleriyle toprakla buluşturarak destek verdi. Amacının insanlara ve doğaya faydalı olmak olduğunu belirten Bahçe, “Yaptığımız konutlarının tesliminin ardından, bugün ülkemiz genelinde başlatılan ‘Geleceğe Nefes Ol' kampanyasına destek olmak amacıyla bizler de sitemizin olduğu alanda 300 adet fidanı toprakla buluşturarak destek olmayı amaçladık'' dedi.

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