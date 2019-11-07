İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ercişli kayıp genç iki ay sonra ailesiyle telefonda görüştü

Van’ın Erciş ilçesinde ’işe gidiyorum’ diyerek evden ayrılan 17 yaşındaki Yakup Taş’tan iki ay sonra iyi haber geldi.

Van'ın Erciş ilçesinde 'işe gidiyorum' diyerek evden ayrılan 17 yaşındaki Yakup Taş'tan iki ay sonra iyi haber geldi.


İlçeye bağlı Vanyolu Mahallesi'nde ikamet eden 4 çocuk babası Abdulvahap Taş (48), 8 Eylül'den beri oğlundan haber alamadığını belirterek, gören veya yerini bilenlerin insaniyet namına güvenlik güçlerine veya kendilerine haber vermesini istemişti. Basında çıkan haberlerin üzerine kayıp Yakup Taş, ailesine telefon açarak sağlık durumunun iyi olduğunu ve İzmir'de bir işte çalıştığını söyledi. Bunun üzerine büyük sevinç yaşayan aile, evlatlarının sesini yeniden duymanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.