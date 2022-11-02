İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ercişli öğrenciler Avrupa'da staj yaptı

VAN (İHA) – Van’ın Erciş ilçesindeki Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Avrupa’da staj yaptı.

VAN (İHA) – Van'ın Erciş ilçesindeki Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Avrupa'da staj yaptı.


Pandemi boyunca dezenfektan yapımı ile adından bahsettiren Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ‘Mesleklerine İnci Değeri Katıyor' projesiyle Erasmus bünyesinde Avrupa'da staj yaptı. İspanya ve Çekya'da 20 öğrencinin staj yaptığını ifade eden Okul Müdürü Veysel Sağlam, “Amacımız, öğrencilerimizin dünya standartlarında eğim almasını sağlamaktır” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.