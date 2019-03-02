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Erciş'te 10 bin 520 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından hafif ticari kamyonette yapılan aramada 10 bin 520 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından hafif ticari kamyonette yapılan aramada 10 bin 520 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlileri, Ağrı-Van karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 27 plakalı hafif ticari kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada toplam 10 bin 520 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.Ç. isimli şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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