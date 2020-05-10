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Erciş'te 100 yaş ve üstü kadınların Anneler Günü kutlandı

Van’ın Erciş Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından 100 yaş ve üstü kadınların Anneler Günü kutlandı.

Van'ın Erciş Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından 100 yaş ve üstü kadınların Anneler Günü kutlandı.


Her yıl mayıs ayının 2. pazar günü kutlanan Anneler Günü nedeniyle Erciş'te farklı etkinlikler düzenleniyor. Gün kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından Sakarya ilinde “Cennet Anneleri” ormanı oluşturulurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gönderilen hediyeler de Van'ın Erciş ilçesinde annelere ulaştırıldı. Anneler Günü kapsamında Erciş Kaymakamlığı ve belediyesi bünyesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçedeki 100 yaş ve üstü anneleri ziyaret ederek bu özel günlerini kutladı.


Ayrıca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gönderilen hediyeler yaşlı annelere takdim edilirken, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından da annelere birer karanfil hediye edildi.

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