Erciş'te 13,5 kilometrelik grup mahalle yolunda asfalt çalışması

Van'ın Erciş ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Ağırkaya, Evbeyli, Köycük, Kardoğan ve Mağara mahallelerinin 13,5 kilometrelik grup yolunda sathi asfalt kaplama çalışmalarına başlandı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu; Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş Belediyesi ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımına başlanılan Erciş ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Ağırkaya, Evbeyli, Köycük, Kardoğan ve Mağara mahallelerini birbirine bağlayan yolda başlatılan çalışmaları yerinde inceledi. Daha sonra açıklamalarda bulunan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, “Bugün Ağırkaya ve Köycük mahallerimizin arasındaki 13,5 kilometrelik yolun çalışmasına Bismillâhirrahmânirrahîm diyerek başladık. Bizim en büyük idealimiz, Cumhurbaşkanımızın direktif ve talimatları çerçevesinde gönül belediyeciliğini Erciş'imizin her bir noktasına götürmektir. Burada asfalt çalışmalarını yapmak bizim için gurur ve onurdur. Halka hizmeti hakka hizmet olarak gören İslam ümmetinin evlatlarıyız. 7/24 Erciş Belediyesi olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Van Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne katkılarından dolayı teşekkür ederim” dedi.