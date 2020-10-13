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Erciş'te 13,5 kilometrelik grup yolunun asfalt çalışması tamamlandı

Van’ın Erciş ilçesine bağlı Ağırkaya, Evbeyli, Mağara, Kardoğan ve Köycük mahallelerinde 13,5 kilometrelik grup yolundaki sathi asfalt kaplama çalışmaları tamamlandı.

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ağırkaya, Evbeyli, Mağara, Kardoğan ve Köycük mahallelerinde 13,5 kilometrelik grup yolundaki sathi asfalt kaplama çalışmaları tamamlandı.


Söz konusu yatırımlar kapsamında ilçenin merkez ve kırsal mahallelerinde birçok yol kilitli parke taşı ve asfaltla kaplandı. Bu mahalleler arasında ilçe merkezine en uzak bölgede bulunan Ağırkaya, Evbeyli, Mağara, Kardoğan ve Köycük mahallelerini birbirine bağlayan 13,5 kilometrelik grup yolunda sathi asfalt kaplama çalışması yapıldı. Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş Belediyesi ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yapılan yol tamamlanarak hizmete sunuldu.

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