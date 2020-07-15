Erciş'te ‘15 Temmuz Atletizm Koşusu' yapıldı

Van'ın Erciş Kaymakamlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle atletizm koşusu gerçekleştirildi.

Erciş Şehir Stadyumunda gerçekleştirilen koşu 2 kategoride yapıldı. Kadınlar ve erkekler kategorisinde gerçekleştirilen koşuda yarışmacılar kıyasıya yarıştı. Yarışma sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile protokol üyeleri verdi.