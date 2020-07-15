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Erciş'te ‘15 Temmuz Atletizm Koşusu' yapıldı

Van’ın Erciş Kaymakamlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle atletizm koşusu gerçekleştirildi.

Van'ın Erciş Kaymakamlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle atletizm koşusu gerçekleştirildi.


Erciş Şehir Stadyumunda gerçekleştirilen koşu 2 kategoride yapıldı. Kadınlar ve erkekler kategorisinde gerçekleştirilen koşuda yarışmacılar kıyasıya yarıştı. Yarışma sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile protokol üyeleri verdi.

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