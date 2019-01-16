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Erciş'te 17 fakir aileye barınma yardımı

Van’ın Erciş İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 2018 yılı içinde 17 fakir aileye barınma yardımı yapıldı.

Van'ın Erciş İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 2018 yılı içinde 17 fakir aileye barınma yardımı yapıldı.


Sosyal devlet olma anlayışıyla fakir ve yardıma muhtaç ailelere destek vermeye devam eden SYDV, bu amaçla Erciş'te geçen yıl içinde yerleşim birimlerinde tespit edilen 7 fakir aileye sıfırdan ev yaparken, 10 fakir aileye ise barınma yardımı adı altında çatı, briket, kereste gibi çeşitli yardımlarda bulundu. 17 aileye yapılan toplam barınma yardımının 225 bin 300 TL olduğu belirtildi.

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