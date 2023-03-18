Erciş'te "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" programı

Van'ın Erciş ilçesinde "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" nedeniyle program düzenlendi.

Kaymakamlık önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programa Kaymakamlık konferans salonunda devam edildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma" günü ile ilgili mesajının okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan ve 108. Topçu Alay Komutanlığı Hava Savunma Üsteğmen Fırat Altar, günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptı. Daha sonra kürsüye gelerek bir konuşma yapan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, "Emperyalistler 1915'te Çanakkale'de ülkemize saldırmaya başladılar. Hamdolsun birlik ve beraberliğimiz hem batıda olsun hem doğuda olsun bu halk dirayetiyle, devletiyle, milletiyle, vatandaşıyla o günkü zor şartlarda ülkesini bayrağını bu emperyalist güçlerden temizlemeye başladılar. Bu günkü birlik ve beraberliğimizi bu şehitlik ruhunun anlamına da onlara dualarla yad ediyoruz. İnşallah her zaman dua edeceğiz. Şehit olanlara Allah'tan rahmet kalanlara da Allah selametlik versin” dedi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ise, "Bu vatan uğruna canını seve seve veda etmeye hazır olan birileri var. Adı yok onların. Mehmet Akif ‘ey şehit oğlu şehit' diye seslendi onlara. Çanakkale Zaferi şehitlerimizin dünya literatüründe bir dönüm noktasının yaşandığı güç dengesinin tamamen değiştiği olayların akışının üzerinde Türk milletinin belirleyici ve aktif bir rol oynadığı ve de kurtuluş destanımızın ilk meşalesinin tutuşturuldu. Yüce Türk milletinin baş komutanı Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahramanlık ve fedakarlıklarının zirve noktasına ulaştırıldığı bir prestijin ve azmin taçlandırıldığı bir zaferdir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşları ve bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazi ve yakınlarına sabırlar diliyorum” dedi.

Program Erciş Şehit Halil Hamuryen Kız Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan şehitlerin ardından adlı tiyatronun sunulmasında salondakiler gözyaşlarına hakim olmadılar. Programda Çanakkale destanı adlı oratoryonun devamında tek kişilik tiyatroda kurtuluş destanı döneminde bir annenin yaşadıkları anlatıldı. Programda ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.

Programa Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Garnizon Komutanı Albay Murat Kandur, İlçe Cumhuriyet Başsavcı Vekili Doğan Uluçay, Jandarma Komutanı Yarbay Onur Akyüz, Emniyet Müdürü Süleyman Trak, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, askeri erkan, şehit ve gazi aileleri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.