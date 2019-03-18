Erciş'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü

Van'ın Erciş ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü nedeniyle bir program düzenlendi.

Kaymakamlık önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın ardından Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından gazi ve şehit ailelerini makamda ağırlandı. Erciş Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi tarafından Kaymakamlık Çok Amaçlı Salonunda düzenlen programda ise, açılış konuşmasını Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek gerçekleştirirken, 108. Topçu Alay Komutanlığından bir subay da günün anlam ve önemini belirtir bir konuşma yaptı.

Programda, ayrıca Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler seslendirilip video gösterisi yapıldı. Oratoryo, tiyatro ve öğretmenlerden oluşan korunun seslendirdiği türkülerden sonra ilk, orta ve liselerde 'Çanakkale Zaferi' konulu şiir, mektup ve resim dallarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Düzenlenen programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Garnizon Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum amirleri, gaziler, şehit aileleri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.