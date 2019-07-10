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Erciş'te 19 bin 430 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 19 bin 430 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Erciş ilçesindeki Altındere Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Taşkapı Mahallesi Kuruçam yolu mevkiinde kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, olay yerine geldiklerinde terk edilmiş vaziyette buldukları araçta yaptıkları kontrolde, 19 bin 430 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayın faillerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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