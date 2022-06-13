Erciş'te 2022 yılı yaz Kur'an kursları öğreticileri için seminer düzenlendi

VAN (İHA) – Van'ın Erciş ilçesinde 'Yaz Kur'an Kurslarının' daha etkin ve verimli olması amacıyla görev alacak İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur'an Kursu öğreticileri için bilgilendirme semineri düzenlendi.

Semineri Erciş Müftülüğü İmam Hatiplerinden Yaz Kur'an kursları Rehber Öğreticisi Özcan Demir verdi. Erciş Kaymakamlık Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminerde görevlilere; çocukların gelişim döneminin özellikleri, çocuklarla sağlıklı iletişim kurabilme ve sorumluluk bilinci geliştirme ve etkili öğretmenlik gibi konularda üzerinde durularak çocuklara nasıl davranacakları, eğitim materyallerini nasıl kullanacaklarını, Yaz dönemi Kur'an eğitimini nasıl daha faydalı hale getirilebilineceği hususunda bilgilendirme yapıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Erciş Müftüsü Abdullah Bora; Yaz Kur'an kurslarındaki eğitim-öğretim hizmetlerinin sevgi, hoşgörü ve gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülmesinin özellikle altını çizdi. Seminerde, kurs programı boyunca öğrencilere değerli olduklarının hissettirilmesi, güler yüz, şefkat ve anlayış gösterilmesi, yaş farklılıklarının göz önünde bulundurulması, mümkün olduğunca yaş gruplandırılmalarına dikkat edilmesi ve kursta bulunmalarının önemi ve amacının kendilerine anlatılması hususunda dikkat çeken Müftü Abdullah Bora; “Yaz Kur'an kurslarımızın, milletimiz ve memleketimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz eder, tüm öğreticilerimize ve öğrencilerimize başarı ve kolaylıklar dilerim” dedi.

Semineri veren İmam Hatip Özcan Demir ise, “Sevgili hocalarımız, mihrap görevlileri, Kur'an muallimleri, size gelecek olan yavrularımız Allah'ın en büyük emaneti. Allah'ın bu en büyük emanetine Peygamberimizin davrandığı gibi davranalım. Onlarla arkadaş olalım, onlarla dost olun. Onların tatilde olduklarını da unutmadan Allah'ın Kitabını, Allah'ın dinini yaşayarak öğrensinler. Çocuklara ‘çocukluğunuzu caminin dışında bırakın' demeyelim. Çocuklar, çocukluğunuzla beraber gelin. Çocukluğunuzla beraber Allah'ın Kitabını öğrenin. Çocukluğunuzla beraber Allah'ın Peygamberini öğrenin. Hazret-i Peygamberin çocuklara davrandığı gibi davrandığınızda her şey güzel olacaktır. Çünkü Allah Resulü çocuklarla arkadaş gibi konuştu. Çocuklara arkadaş gibi davrandı. Bizler de çocuklara çocuk diliyle konuşarak, çocuklara arkadaş gibi davranarak hareket edebilmeliyiz.

Yaz kurslarımızda çocuklarımıza sadece elifi değil, elif gibi düzgün olmayı da öğreteceğiz. Sadece Kuran'ı değil, Allah'ın Peygamberini, Allah'a nasıl secde edilir onu öğreteceğiz. Çocuklara yaz kurslarında ibadetleri, güzel ahlakı öğreteceğiz. Çocuklara yönelik davranışlarımızı, kullanacağımız dilimizi, üslubumuzu geliştirmeliyiz” dedi.

Çocuklara Kuran'ı çocuk diliyle anlatılmasının altını çizen Demir, “Kuran'ın nasıl bir Kitap olduğunu, neden geldiğini, kime hitap ettiğini, kimin gönderdiğini çocuklara çocuk diliyle anlatalım. Kur'an-ın, Müslüman olan her çocuğa hitap ettiğini anlatın. Kur'an bilincini çocuklara anlatmadan Elif-ba'ya başlamayın. Kur'an hakkında çocuklarımızı bir bilinç sahibi kılalım. Gayemizin sadece Kuran'ı öğretmek değil, onu anlamak olduğunu da öğretelim. Teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum 2022 yılı yaz Kur'an kursu hayırlara vesile olsun güzel hizmetleri hepimize Rabbim nasip etsin” şeklinde konuştu.