Erciş'te 21 öğretmen Avrupa yolcusu

Van'ın Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, AB kurumları ile geliştirdikleri işbirliği köprüsü kapsamında 21 öğretmeni 19 Ocak 2019 tarihinde 7 günlük çalışma ziyareti için Hollanda'nın Başkenti Amsterdam'a gönderdi.

Çalışmanın ana teması öğrencilerin erken okul terklerinin Hollanda'da nasıl çözüm bulduğu ve minimize edilmesine dönük uygulanan yöntemlerin incelenmesi olduğunu belirten Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, ziyaret kapsamında Erciş Kadir Rezzak Has Ortaokulunun geliştirdiği AB projesi ile de Hollanda eğitim sisteminde Matematik-Fen Bilgisi derslerinde öğrencilerin kabiliyetlerinin geliştirilmesine dönük uyguladıkları sistemin de inceleneceğini ifade ederek, "Erciş Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2018 Erasmus+ projesi ile ülke geneli onaylanan 166 projeden ikisini temsil eden ülke geneli yegane ilçedir. Bu projelerle birlikte inşallah ilçemizi bir proje şehrine çevireceğiz. Bu alanda güzel çalışmalar yürütmekteyiz. Çalışmalarda emek veren başta Proje Koordinatörü Numan Çelebi ile ekibini yürekten kutluyorum'' dedi.

Projeler vasıtasıyla bu yıl 45 öğretmenin Hollanda, İtalya ve Finlandiya da faaliyetlerde yer alacağını da belirten Şimşek, "Kadir Rezzan Has Ortaokulu, Kazımkarabekir Ortaokulu, Vali Abdülkadir Sarı Ortaokulu, Salihiye Kız YİBO Ortaokulu, Çelebibağı Çok Programlı Lisesi, Kocapınar Çok Programlı Lisesi, Ercis Kız Meslek Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri projeleri kapsamında yurt dışındaki faaliyetlere belli zaman diliminde katılacaktır. Farklı ülkelerin eğitim sistemlerini inceleyecek olan eğitimcilerimizin güzel örnekleri ilçemize aktaracaklarından şüphem yoktur. Güzel ilçemizin eğitim öğretim alanında her konuda kalitelerinin ortaya çıkartmaktadırlar. AB projeleri ile zaten bunu taçlandırdık‘' ifadelerinde bulundu.