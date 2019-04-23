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Erciş'te 23 Nisan çoşkusu

Van’ın Erciş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Van'ın Erciş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.


Kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek'in çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program, havanın soğuk olması nedeniyle Şehitler Caddesi üzerinde bulunan 12 Dev Adam Kapalı Spor Salonunda devam etti. Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Garnizon Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Karaman'ın tören alanında bulunan öğrenci ve vatandaşların bayramını kutlanmasıyla devam eden program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek'in günün anlam ve önemini belirten bir konuşması ile devam etti. Ardından, öğrenciler tarafından şiirler okunarak halk oyunları ve çeşitli gösteriler yapıldı. Şiir, kompozisyon ve resim dallarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüllerinin verilmesinden sonra program sona erdi.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenine, kamu kurum amirlerinin yanı sıra, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

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