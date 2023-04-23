Erciş'te "23 Nisan" coşkuyla kutlandı

Van'ın Erciş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Erciş 12 Dev Adam Spor Salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Halk oyunları gösterileri ile devam eden program, daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Garnizon Komutanı Albay Murat Kandur, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi aileleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.