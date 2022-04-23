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Erciş'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

Van’ın Erciş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Van'ın Erciş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.


Tenzile Anaokulu bahçesinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şiirler okundu halk oyunları gösterileri sunuldu. Öğrencilerin seslendirdiği şarkılarla devam eden program, daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

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