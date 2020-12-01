Erciş'te 25 milyon TL'lik yatırımla 80 bin ton asfalt yapıldı

Van'ın Erciş ilçesinde 2020 yılı içerisinde başlatılan yol yapım çalışmaları kapsamında toplamda 80 bin ton asfalt kullanılarak 25 milyon TL'lik yol yatırımı gerçekleştirildi.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Erciş Belediyesinin 2020 yaz sezonu itibariyle ilçede başlatmış olduğu BSK asfalt kaplama çalışmaları tamamlandı. Yaz sezonunda başlatılan yol asfaltlama çalışmaları kapsamında ilçenin Adnan Menderes, Ağırkaya, Alkanat, Bayazıt, Camikebir, Çınarlı, Evbeyli, Gölağzı, Kardoğan, Köycük, Mağara, Sahilkent, Salihiye, Kışla, Oyalı, Tekevler ve Yukarı Işıklı mahalle yolları ile Lütfü Güvenir Caddesi, Tugay Caddesi, Dalan Caddesi Ebubekir Çiftçi Bulvarı, Karpuz Tepe mevkii millet bahçesi çevresi, Eski Peynirciler Çarşısı, Canlı Hayvan Pazarı gibi mevkilerde asfalt çalışmaları yapıldı. Tamamlanan çalışmalar ile toplamda 80 bin ton asfalt kullanılarak reglaj, altyapı düzenleme ve PMT serme çalışmalarıyla birlikte 25 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirildi.

Erciş'i muasır medeniyetler seviyesinden daha yukarılara ulaştırabilmek için 7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin tüm belediye ekibiyle birlikte canla başla çalıştıklarını belirten Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve talimatlarını Valimiz Mehmet Emin Bilmez'in riyasetlerinde yerine getirerek, AK Parti Van Milletvekilimiz Abdulahat Arvas'ın, siyaset kurumunun kıymetli temsilcilerinin ve kıymetli vatandaşlarımızın destekleriyle Erciş'in birçok noktasına hizmeti götürmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hizmetleri yaparken Van Büyükşehir Belediyesi ve Erciş Belediyesi olarak büyük bir uyum içinde çalıştık. Yapılan bu hizmetlerin Erciş'imize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.