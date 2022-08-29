Erciş'te ‘30 Ağustos Zafer Bayramı' konulu sergi

Van'ın Erciş ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı çerçevesinde "Büyük Zafer Günü" isimli fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Fotoğraf sergisi, Erciş Kaymakamlık sergi salonunda yapıldı. Sergiye Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Murat Kandur, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Doğan Uluçay, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, İlçe Müftüsü Abdullah Bora, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şahin Sarıkaya, bazı kurum amirleri ve parti başkanları katıldı.

Davetliler, sergilenen eserleri tek tek inceledi.