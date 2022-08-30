Erciş'te 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Van'ın Erciş ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kaymakamlık önündeki Atatürk heykeline çelenk sunulması ile başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle gönderdiği mesajın okunmasının ardından 108'inci Alay Komutanlığı Personeli Topçu Üsteğmen Mehmet Yekta Şerbetçi tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından tören sona erdi.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu'nun kaymakamlık ana girişinde tebrikleri kabul etmesinin ardından protokol üyeleri şehit ailelerini ziyaret etti.

Törene; Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Garnizon Komutanı Albay Murat Kandur, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Doğan Uluçay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.