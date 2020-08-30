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Erciş'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı

Van’ın Erciş ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98.

Van'ın Erciş ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıldönümü törenle kutlandı.


Korona virüs tedbirlerine uygun bir şekilde kaymakamlık binası önünde gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol tarafından Halim Hoca Mezarlığında bulunan şehit kabristanları ziyaret edildi. Burada edilen duaların ardından program sona erdi.


Törene Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Garnizon Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, Erciş Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mücahit Tanılır, ilçedeki kurum amirleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

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