Erciş'te 48 bin 700 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Van'ın Erciş ilçesinde 2 bin 800 öğretmenin 229 okulda eğitim verdiği 48 bin 700 öğrenci, karne heyecanı yaşadı.

2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönem karne dağıtımı nedeniyle Gölağzı Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulunda program düzenlendi. Programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Öğrencilere karnelerini veren Kaymakam Mehmetbeyoğlu, "Bugün karne törenine iştirak ederek, çocuklarımızın bu sevinçlerini birlikte yaşadık. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, idarecilerimize başarılar ve iyi tatiller diliyorum" dedi.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, daha sonra öğrencilere karne, başarı ve takdir belgeleri ile hediyeler verdi.