İhlas Haber Ajansı

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Erciş'te 750 metrede jeotermal su bulundu

Van Büyükşehir Belediyesinin Erciş ilçesinde jeotermal seracılıkta kullanılmak üzere başlattığı sondaj çalışmalarında 750 metre derinlikte jeotermal kaynağa ulaşıldı.


Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) iş birliği ile Erciş'te tarımsal alanda kullanılmak üzere başlatılan jeotermal kaynak suyu arama ve sondaj çalışmaları sürüyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın koordinasyonunda Erciş ilçesinin Çakırbey Mahallesi'nde jeotermal su bulunmasına yönelik sürdürülen jeotermal sondaj çalışmalarında sonuç alındı. Ekiplerin günlerce sürdürdüğü çalışmalar neticesinde 750 metre derinliğinde vurulan sondajda saniyede 60 litre jeotermal su çıkartılırken, suyun sıcaklığı ise 65 derece olarak ölçüldü.


Proje çerçevesinde birinci kuyuda çalışmalar tamamlanırken, ikinci kuyuda çalışmalara devam ediliyor. Jeotermal su kaynakları sayesinde ilçede tarıma dayalı organize sanayi seracılık bölgesi kurularak topraksız tarım ve sebze yetiştiriciliği yapılması hedefleniyor.

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