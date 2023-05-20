Erciş'te ahıra kurt girdi, koyunları telef etti

Van'ın Erciş ilçesinde ahıra kurt girmesi nedeniyle 6 koyun telef oldu, 7 koyun yaralandı.

Olay, Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah ahıra giden Hüseyin Halisdemir (70), durumu mahalle muhtarına bildirdi. Olay yerine gelen muhtar konunun daha detaylı araştırılması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erciş Belediyesi ekiplerine bildirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları inceleme sonucu koyunların kurtlar tarafından telef edildiğini, yaralanan koyunların da kuduz ihtimaline karşı kuduz aşısı yapılmasını belirterek tutanak tuttu. Daha sonra tedbir amacıyla yaralı koyunlara kuduz aşısı yapıldı.

Muhtarı Maksut Tuz, yaptığı açıklamasında “Sabah 06.00 gibi vatandaş beni aradı. ‘Muhtarım başı boş köpek ahıra girmiş koyunlarımı telef etmiş' deyince bende olay yerine geldim. Koyunları köpek değil, kurdun telef ettiğini tespit ettik. Biz de hemen belediyeyi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarına haber verdik. Onlara buraya gelip gerekli tutanakları tutarak yaralı hayvanlara gerekli müdahaleyi yaptılar. Telef olan hayvanları ise belediyenin temizlik işleri gelip gömmek üzere götürdü. Bu vesileyle vatandaş çok mağdur. Kendisi 70 yaşında halen çobanlık yapıyor. Devletimizden vatandaşa maddi destek de bulunmalarını talep ediyorum” dedi.

Koyunların sahibinin oğlu Fesih Halisdemir ise, “Yeşilova Mahallesi'nde oturuyorum. Babamların ahırına kurt girmiş. 6 koyunu telef edip 7 taneyi ise yaraladı. Görevliler geldi tutanak tuttular. Belediye ekipleri ise telef olan hayvanları götürdü” dedi.