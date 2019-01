Erciş'te AK Parti Belediye Başkan Adayı Tanıtım Programı

Van'ın Erciş ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Abdulmenaf Turan için tanıtım programı düzenledi.

AK Parti Erciş İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen programa AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, AK Parti Van İl Başkanı Kahyan Türkmenoğlu, Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, AK Parti Erciş Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Abdulmenaf Turan, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, aday adayları ile 2 bin kişiye yakın partili katıldı. AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva ile Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'nun selamlama konuşmalarının ardından kürsüye gelen AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş'in geçmişte çok acılar çektiğini belirterek, deprem felaketi ve ardından Kobani olaylarını anımsattı. Depremde AK Parti hükümetinin Ercişlinin yanında yer alarak, tüm sıkıntılarını kısa süre içinde giderip ilçenin önünü açtığını ifade eden Arvas, HDP'ye yüklendi. Geçmişte birilerinin kandan beslendiğini de anlatan Arvas, ‘'Siyaset adı altında vatandaştan, esnaftan haraçlar toplanıyordu. Ölüm siyaseti güdüyorlardı. İşte Erciş halkı geçmişte bunların tümünü yaşadı. Acaba şimdi ne yüzle bu halktan oy istemeye gelecekler. Hiç bunu sorguladılar mı?. Bizim insanların yanında Allah'a şükür yüzümüz var. Kalbimiz ak, her zaman AK Parti olarak halkımızın yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Biz hakikati söyleyerek vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Eğer Erciş bir daha çizgisini değiştirirse inanın bir daha toparlanamaz. Projesi kan, korku, yakma, yıkma, gözyaşı olan bir parti hangi yüzle sizin karşınıza çıkıp oy isteyecek” dedi.

AK Parti Erciş Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Abdulmenaf Turan kalabalığın ‘Erciş'i seninle kazanacağız' sloganları eşliğinde konuşmasına başladı. Prof. Dr. Turan, Erciş'i insanların birbirleriyle kucaklaştığı, yepyeni bir anlayışla yönetmeye talip olduğunu belirterek, “Bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Ben içinizden biriyim. Görüşlü köyündenim. Hiçbir zaman Erciş'i unutmadım. Erciş benim kalbimden hiçbir zaman silinmedi. Deprem döneminde Erciş'e görevliydim. Erciş'in Ercişlinin ne acılar çektiğini yakinen biliyorum. Halen depremin etkileri tam olarak ilçeden silinmiş değil. Biz depremin tüm etkilerini iki yıl içerisinde bu ilçeden kaldıracağız. Sizlere sözüm olsun. En büyük sorunumuz imar ve kentsel dönüşüm sorunudur. En kısa sürede kentsel ve imar sorununa el atarak adaletli bir şekilde bu problemi çözeceğiz. Şehir merkezinin içme suyu sorunu çözüldü, çözülecek. Bizim ilçe olarak istihdama çok daha ihtiyacımız var. Belediye ve kamu kurumları sizlerin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılayamaz. Bu yüzden Erciş'i bir üretim merkezi yapacağız ki, insanlar İŞKUR'un kapısında bin, iki bin liralık iş alacağım diye beklemesinler. Altındere Harasında, Organize Sanayi Bölgemizde yapacağımız AVM'lerle, girişimcilik projelerimiz ile sizleri Erciş'in kaderine ortak edeceğiz ve sizlerle birlikte üreteceğiz. Ben tek başıma Erciş'i yönetmeye talip değilim. Sizlerle birlikte yönetmeye talibim. Bu da, benim yolum" dedi.

Hiç kimseyi dışlamayacaklarını ifade eden Turan, "Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Erciş'in sorunlarını biliyorum. Bunlar bizlerin sorunları. Annem, babam, ailem, kardeşlerim, akrabalarım burada yaşıyor. Her gün onların da sizler gibi ne tür sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını çok iyi biliyorum. En büyük sorun gençlerimizin sorunlarıdır. Biz gençlerinin sorunlarını çözmek zorundayız. Bu da bizim boynumuzun borcudur. Ben gençlere eğitim veren birisi olarak mezun ettiğim gençlerini işsiz kalmasını istemiyorum. Bunun için elimizden ne gelirse her türlü imkanı seferber edeceğimize inanmanızı istiyorum. Biz Erciş'i adaletle, sevgiyle yöneteceğiz. Çünkü Erciş, Ercişli Emrah'ın diyarıdır. Ercişli Emrah Selvi'ye burada aşık olmuştu. Biz de bu şehre sevdalıyız. Sevdamız, davamız Erciş'tir. Davamız memleket davasıdır. Ayrımız, gayrımız yoktur. Bir olacağız. Birlikte olacağız, birlikte üreteceğiz. İnşallah merkezi hükümetimizin desteğiyle beni bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımıza Erciş'i armağan edeceğiz. Ondan sonra da, Erciş'in anahtarını kendilerine teslim ederek diyeceğiz ki ‘'Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım, Erciş sizindir ve sizi bekliyoruz'' Bu samimi karşılamanız için sizlere müteşekkirim. Sizlere her zaman layık olacağım. Buradan bunun sözünü veriyorum'' şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri AK Parti Erciş Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Abdulmenaf Turan birlikte esnafı gezerek vatandaşlara gül dağıttı.