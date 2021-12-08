Erciş'te ‘Akademik Birim Danışma Kurulu Toplantısı' yapıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erciş İşletme Fakültesinde ‘Akademik Birim Danışma Kurulu Toplantısı' gerçekleştirildi.

İşletme Fakültesi Dekanlığında gerçekleştirilen toplantıya Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Menaf Turan, ilçedeki ilgili kurum amirleri, STK temsilcileri ile fakülte tarafından belirlenen danışma kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda Erciş İşletme Fakültesinde bilim ve sanat dallarında eğitim öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin değerlendirilmesi suretiyle kurum içi bilimsel denetimin etkinliğini sağlamak ve bu konularda görüş bildirmek üzere yapılacak çalışmalar görüşüldü.