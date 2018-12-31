Erciş'te AVM açılışı

Van'ın Erciş ilçesinde AK Parti Van milletvekilleri ve ilçe halkının katılımıyla bir AVM'nin açılışı yapıldı.

Vanyolu Caddesindeki alışveriş merkezinin açılışında konuşan AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, iş yerinin bölgeye, ilçeye hayırlı olmasını dileklerinde bulundu. Yeni açılacak yeni iş yerlerinin bölgede istihdama olumlu katkıları sağlayacağını belirten Gülaçar, ‘'Bölgemizde büyük yatırım yapan bütün iş insanlarımızın yanındayız ve desteğimiz devam edecektir. Allah İzzet Albayrak kardeşimize bol kazançlar nasip etsin'' dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahad Arvas ise ilçeye yapılan yatırımın milli ve yerli olmasının kendilerini de mutlu ettiğini ifade ederek, ‘'Burada 25 kardeşimiz istihdam edilecek. İş yeri sahibi İzzet Albayrak kardeşime teşekkür ederken, kendisine bol kazançlar diliyorum” şeklinde konuştu.

İşletme Sahibi İzzet Albayrak da konuşmasında, doğup büyüdüğü memleketine yatırım yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Bütün yatırımlarımı yaşadığım, ekmek yediğim ilçem Erciş'e yapıyorum. Bugün bin 500 metre kare üzerine 3 katlı kapalı alanda 2 milyon TL yatırım yaptım. Amacım, doğup büyüdüğüm memleketime bir katkı sunmaktır. En büyük sorunumuz ise büyük firmaların gelip burada açtıkları AVM'ler ile buradaki bütün paraları dışarı çekmesidir. Ben buradan bütün hemşerilerime mesajım yüzlerini bize dönsünler ve bizimle çalışsınlar ki, biz ilçemize daha çok yatırım yapalım. Açılışa katılan bütün misafirlerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.

Konuşmaların akabinde yapılan dua eşliğinde AVM'nin açılışı Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahad Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmet Beyoğlu, Ak Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva tarafından kurdele kesilerek hizmete açıldı.