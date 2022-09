Erciş'te Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği yapıldı

Van'ın Erciş ilçesinde 'Avrupa Hareketlilik Haftası' nedeniyle etkinlik yapıldı.

Avrupa hareketlilik etkinliği Erciş'te bu yıl ‘Akıntıya Karşı Yürüyoruz İnci Kefali' sloganı oldu. Etkinliğe bisikleti olanlar bisikletleriyle, olmayanlar ise yürüyerek millet bahçesinden feneri meydanına geldiler. Fener meydanındaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Etkinlikte konuşan İlçe Sağlık Müdürü Şahin Sarıkaya, "Bilindiği gibi millet bahçesinden başlayarak bisiklet ve yürüyüş eşliğinde fener meydanına kadar geldik. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Etkinliğin temel amacı günlük hayatta şehir içinde daha çok yürüyüş ve bisiklette ulaşımınızı sağlamanız. Bunun yanında özellikle toplu taşımaya fazla özen göstermeniz ve karbon ayak izimizi azaltmanızdır" dedi.

Etkinlikte konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ise, "‘Avrupa Hareketlilik Haftası'nın her yıl yeni bir mottosu vardır bu yılki mottosu ise çeşitlendirerek ‘devam et' olarak belirlenmiştir. Bu etkinliklerin asıl amacı insanlarımızı daha fazla yürümeye, daha fazla hareket etmeye, bisiklet kullanmaya, toplu ulaşım hizmetleri ve toplu taşıma hizmetlerinin daha fazla teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Genel olarak bakıldığında dünyadaki küresel emisyon hacminin azaltılması, karbon ayak izinin azaltılması, herkes için daha sağlıklı daha temiz bir çevreye ulaşım için çalışmaya devam edilmektedir. Ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde dünyanın enerji krizi ile uğraştığı bir dönemde aslında bu etkinliği çok daha kıymetli ve anlamlı buluyorum. Avrupa ile birlikte Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde toplanma alanları, yürüyüş bantları, millet bahçelerimizle, sosyal donatı alanlarımızla, bisiklet yollarımızla, parklarımızla ve her yerde yükselen çeşmelerimizle ilçemizin artık yavaş yavaş marka imajının da ortaya çıktığını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ben bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen Erciş Belediyesi çalışanlarına Kaymakamlığımızın kıymetli çalışanlarına ilçe sağlık müdürlüğümüze bütün kurum çalışanlarına çok teşekkür ediyor, hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum" dedi.

Konuşmaların akabinde judo ve güreş etkinliği yapıldı. Judo ve güreşte dereceye girenlere ödülleri verildikten sonra çevre temizliği yapılarak etkinlik son buldu.

Etkinliğe Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Jandarma Binbaşı Onur Akyüz, AK Parti İlçe Başkanı İzzet Albayrak, bazı kurum amirleri çalışanları, öğrenciler ve etkinlik sevenler katıldı.