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Erciş'te bağımlılıkla mücadele programı

Van’ın Erciş İlçe Müftülüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle bağımlılıkla mücadelede ailenin rolü programı düzenlendi.

Van'ın Erciş İlçe Müftülüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle bağımlılıkla mücadelede ailenin rolü programı düzenlendi.


Ferhat Kurtoğlu Konferans Salonunda yapılan programda, bağımlılıkla mücadelede ailenin rolünün önemine değinildi. Uyuşturucuyla mücadele konusunda annelere yönelik farkındalık oluşturmak için “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi hakkında bilgilendirmelerde bulunulan programda, annelerden çocukların izlenmesi, arkadaş çevreleri, hal ve hareketlerindeki değişimler ile normal dışı davranışlar konusunda en hassas şekilde duyarlı olmaları konusunda uyarıldı.

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