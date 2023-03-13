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Erciş'te bahar temizliği

VAN (İHA) – Van’ın Erciş Belediyesi havaların ısınmasıyla ilçe genelinde bahar temizliği başlattı.

VAN (İHA) – Van'ın Erciş Belediyesi havaların ısınmasıyla ilçe genelinde bahar temizliği başlattı.


Erciş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla ilçede temizlik seferberliği başlatıldı. İlçe merkezindeki tüm cadde, sokak ve kaldırımları temizleyerek tazyikli suyla yıkayan belediye ekiplerinin park ve bahçelerde de çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

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