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Erciş'te başarılı öğrencilere tablet

Van’ın Erciş ilçesinde sosyal ekonomik destek alan başarılı öğrencilere Erciş Kaymakamlığı tarafından tablet hediye edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde sosyal ekonomik destek alan başarılı öğrencilere Erciş Kaymakamlığı tarafından tablet hediye edildi.


Erciş Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Sosyal Ekonomik Destek (SED) alan başarılı öğrencilere birer tablet hediye edildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gönderilen tabletler, Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından başarılı öğrencilere verildi. Öğrencileri makamında kabul eden ve kutlayan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, eğitimin önemine değinerek öğrencilerden daha çok çalışmalarını istedi.


Erciş Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sinan Zortul ile birlikte kaymakamlık makamında hazır bulunan öğrenciler, tabletlerini Kaymakam Mehmetbeyoğlu'nun elinden aldıktan sonra topluca hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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