Erciş'te başarılı öğretmenlere taltif belgesi verildi

Van'ın Erciş ilçesinde yıl içerisinde başarı gösteren öğretmenlere taltif belgesi verildi.

Erciş Kaymakamlığının konferans salonunda yapılan tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, öğretmenlik mesleğinin önemine değinerek, “Mesai mefhumu gözetmeksizin kendi ailesinden fedakarlık yapan öğretmenlerimizi ne kadar taltif belgesi ile ödüllendirsek azdır. Sizler kimi zaman sınıfta adaleti temsil eden birer yargıç, bilgiyi aktaran eğitimci, sevgiyi paylaşan bir ebeveynsiniz. Kültürleri aktarmak, toplumsal etkileşim, toplumu şekillendirme gibi görevleri de vardır. Öğretmenlik mesleğini en önemli kılan unsur güvendir. Bizler evlatlarımızı gönül rahatlığı ile kıymetli öğretmenlerimize bu yüzden emanet ediyoruz. Sizlere verilen görev ve sorumlulukları başarıyla yerine getirdiğiniz için ve ilçemizdeki eğitsel çalışmalarda aktif rol aldığınız için hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum, saygıyla selamlıyorum” dedi.

Erciş Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan'ın da bir konuşma yapmasının ardından öğretmenlere taltif belgelerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çektirilmesiyle program son buldu.