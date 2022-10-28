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Erciş'te çelenk sunma töreni

Van’ın Erciş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni yapıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni yapıldı.


Erciş Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen tören; Atatürk büstüne çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.


Törene Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 108. Topçu Alay Komutanı - Garnizon Komutanı Albay Murat Kandur, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve kurum amirleri katıldı.

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