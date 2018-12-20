Erciş'te ‘Çocuk İhmal ve İstismarı' paneli

Van'ın Erciş İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü ile Erciş Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından ‘Çocuk İhmal ve İstismarı' konulu panel düzenlendi.

Erciş Kaymakamlığı çok amaçlı salonunda düzenlenen panele Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, Avukat Tuncay Keserci, Doç. Dr. Fuat Tanhan, Dr. Muhammet Taş, Erciş Rehabilitasyon ve Araştırma Merkezi Müdürü Halil İlhan konuşmacı olarak katıldı. Panelde bir konuşma yapan Erciş İlçe Milli eğitim Müdürü Erol Şimşek, çocukların cinsel istismarı konusunda farkındalığın her geçen gün arttığını söyledi. Öğrencilerin ruh sağlığını korumak ve mağduriyetlerini en aza indirmek için ellerinden gelen her şeyin yapılması gerektiği ifade eden Şimşek, "Her şeyden önce okul öğrencisinin kendisini güvende hissedeceği bir yer olmalı. İhmal ve istismarı konusu, ulusal düzeyde ve özellikle üzerinde durulması gereken bir konu. Bakanlık 2 yıldır bu konuyu seçiyor. Öğrencilerin ihmal ve istismar konusunda öğretmenlerimizin yanına geldiklerinde, öğretmenlerimiz konuyu acilen gereken yerlere bildirmeli ve bu konuyu okulunda kesinlikle duyurmamalıdır. Çünkü bu öğrencilerin okula devamı çok önemlidir" dedi.

Diğer konuşmacılar ise, branşları ile ilgili sırasıyla söz aldılar. İki saat süren panele ilçedeki okul müdürleri, şube müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda davetli iştirak etti.