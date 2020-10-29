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Erciş'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu

VAN (İHA) – Van’ın Erciş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

VAN (İHA) – Van'ın Erciş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.


Kaymakamlık önünde düzenlenen programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Garnizon Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, ilçedeki kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, askeri erkân ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu bir konuşma yaptı.


Daha sonra Erciş Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından şiirler okundu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında ilk ve ortaokullar ile liseler arasında düzenlenen öykü, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.

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