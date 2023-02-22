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Erciş'te ‘deprem risk ve yapı kontrol değerlendirme toplantısı' yapıldı

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr.

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu başkanlığında ‘deprem risk ve yapı kontrol değerlendirme toplantısı' yapıldı.


Erciş Belediyesi meclis salonunda Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda yapılacak olan yapılarda alınacak önlemler ve hali hazırda olan yapılarda oluşacak riskler hakkında istişare yapıldı. Bundan sonraki süreçte neler yapılması gerektiği ve nelere dikkat edilmesi konularının da görüşüldüğü toplantıya belediyenin ilgili birim müdürleri, yapı denetim firmaları, müteahhitler, jeoloji ve inşaat mühendisleri ile mimarlar katıldı.

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