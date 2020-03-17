Erciş'te dezenfekte çalışması

Van'ın Erciş Belediyesi tarafından ilçe genelinde korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması başlatıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, ilçede bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları, camiler, parklar ve okullar da dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Erciş Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından özel olarak kurulan ekibin, dezenfekte edilmemiş yer kalmayana kadar çalışacağı belirtildi.

Erciş Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Dünya genelinde yayılmaya başlayan korana virüsü riskinin ülkemizde gündeme gelmesiyle birlikte camilerimizde ve okullarımızda, kamu kurum binalarında rutin olarak ilaçlama çalışmalarını yapıyoruz, ama bugünlerde korona virüse karşı önlemlerimizi arttırdık. Erciş'te vatandaşlarımızın yoğun olduğu her yerde, okullarda ve camilerimizde özel virüs ilaçları kullanarak dezenfekte işlemlerine başladık” dedi.