Erciş'te dezenfekte seferberliği

Van'ın Erciş Belediyesi ekipleri korona virüsüne karşı adeta dezenfekte seferberliği ilan etti.

Erciş Belediye Başkanlığına bağlı ekipler, yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki parkları, toplu taşıma araçlarını, camileri, kurum ve kuruluşları, cadde ve sokak dezenfekte ederek, çöp konteynerlerinin temizliğini de düzenli aralıklarla antibakteriyel su ile yapıyor. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatlarıyla özel olarak kurulan ekipler, ilçenin her noktasında mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin Çelebibağı, Tekevler, Salihiye, Yeşilova, Çınarlı, Vanyolu, Camikebir, Alkanat, Sahilkent, Adnan Menderes ve Beyazıt mahalleleri ile ana ve ara arterlerde dezenfekte çalışmaları titizlikle devam ediyor.

Öte yandan, korona virüs riskine yönelik vatandaşın bilinçlendirilmesi için de çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, gereken önlemleri billboardlar ve sosyal medya yoluyla da anbean vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor.