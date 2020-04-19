İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erciş'te doğaya yiyecek bırakıldı

Van’ın Erciş Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle yem bulmakta zorlanan sokak ve yabani hayvanlar için belli bölgelere yiyecek bırakıldı.

Van'ın Erciş Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle yem bulmakta zorlanan sokak ve yabani hayvanlar için belli bölgelere yiyecek bırakıldı.


Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, virüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için çalışma başlattı. Sokaktaki ve doğadaki hayvanlar için belli aralıklarla ilçenin değişik noktalarına yiyecek bırakan belediye ekipleri, korona virüsten dolayı yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bu hizmetini daha da sıklaştırdı. Belediye ekipleri tarafından sokak ve yabani hayvanların yiyecek sıkıntısı çekmemeleri için mahallelere, parklara, kırsal kesimlere, mesire ve sahil alanlarına bayat ekmek bırakılarak sokak hayvanlarının beslenmesi sağlanıyor.


Erciş Belediyesi ekipleri, virüs tehdidi ortadan kalkana kadar düzenli aralıklarla ilçenin çeşitli alanlarına yiyecek bırakmaya devam edeceklerini bildirdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.