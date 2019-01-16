Erciş'te “Dönem Sonu Okul Müdürleri Kurulu” toplantısı

Van'ın Erciş ilçesinde 2018/2019 eğitim öğretim yılı dönem sonu okul müdürleri toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek başkanlığında Şehit Kaymakam Muhammet Safitürk Sürekli Eğitim Merkezinde gerçekleşen toplantıya ilçede görev yapan okul müdürleri katıldı. Yapılan toplantıda 1. dönem sonu yapılan çalışmalar değerlendirildi. Akademik başarı, ilçe geneli yürütülen projeler, kitap okuma kampanyası, sportif faaliyetler, kültürel ve sanatsal faaliyetler, 2. dönem yapılacak sınavlar, değerler eğitimi faaliyetler gibi konular ele alındı.

Toplantıda konuşan Erciş İlçe Mili Eğitim Müdürü Erol Şimşek, 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sonuna geldiklerini belirterek, “Hayırlısıyla cuma günü öğrencilerimiz karne alacak. 1. dönem ilçemiz geneli okullarımızda yaptığınız başarılı çalışmalardan dolayı tüm öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyorum. İlçemizde eğitim kalitesi her geçen gün yükselmektedir. Destekleme ve yetiştirme kurslarımız sayesinde öğrencilerimiz gerek liselere geçiş sınavına, gerekse üniversite giriş sınavlarına ücretsiz bir şekilde hazırlanmaktadır. İlçemizden 56 adet proje TÜBİTAK tarafından onaylanmıştır. Ülke çapında yapılan spor yarışmalarında birçok derece elde edildi. İnşallah ikinci dönem birçok spor dalında yine ülke geneli derece elde ederiz. Okullarımızda değerler eğitimi çalışmalarının yapılması, kültürel ve sanatsal etkinliklere önem verilmesi gerekmektedir. Bize emanet edilen çocuklarımızın iyi yetişmesi için hep birlikte profesyonel bir şekilde çalışacağız. Okullarımızda 2023 eğitim vizyon belgesi ile ilgili çalıştaylar yapalım. Hep beraber ilçemizi bölgemizde eğitim, spor, sanat ve kültür merkezi haline getirelim” dedi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi.