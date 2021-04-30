Erciş'te drone ile tam kapanma denetimi

İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması Van'ın Erciş ilçesinde de devam ediyor.

Yurt genelinde olduğu gibi Van'ın Erciş ilçesinde de yasağın ilk gününde polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. İlçenin birçok noktasında denetimler yapılırken, araçlar da tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların gerekli izin belgeleri kontrol ediliyor. Yapılan trafik denetiminde cadde ve sokaklar drone ile havadan da izlenildi. Havadan yapılan izlemede cadde ve sokaklarda görevli ve izinli olanların dışında halkın çoğunun kısıtlamalara ve tedbirlere uyduğu görüldü.

Polis ekipleri denetimlerine devam ederken, aynı zamanda tedbirler kapsamında sokağa çıkılmaması konusunda anonslar yapılarak halk uyarılıyor.