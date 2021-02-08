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Erciş'te drone ile tespit edilen sokak hayvanları beslenerek aşıları yapıldı

Van’ın Erciş Belediyesi ekipleri tarafından drone ile yerleri tespit edilen sokak hayvanlarının karma aşıları yapılarak beslenmeleri için mama bırakılıyor.

Van'ın Erciş Belediyesi ekipleri tarafından drone ile yerleri tespit edilen sokak hayvanlarının karma aşıları yapılarak beslenmeleri için mama bırakılıyor.


Sokak hayvanlarının beslemesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Erciş Belediyesi, bu kez alışılmışın dışında farklı bir yöntem izledi. Zabıta Müdürlüğü ve veteriner hekimleri, gözle görülemeyen noktalarda bulunan sokak hayvanlarını drone ile tespit edip bulundukları alanlara mama bırakarak, karma aşılarını yaptı. Sağlık kontrolleri yapılan sokak hayvanları daha sonra bulundukları doğal yaşam alanlarına bırakıldı.


Dondurucu soğuktan etkilenerek yaralı ve bitkin durumda olan tedaviye muhtaç hayvanlar ise ekipler tarafından alınarak Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Bakteriyel ve viral hastalıklara karşı sokak hayvanlarına korunma amacıyla karma aşı yapıldığını belirten veteriner hekim İhsan Nuri Çiftçi, “Ulaşılamayan yerlerde bulunan sokak hayvanlarını drone ile tespit edip yavruları beslemeye çalıştık. Onların aç kalmamaları ve hasta hayvanları tedavi etmek için sahaya çıktık. Elimizden geldiğince belediye olarak sokak hayvanlarını besleyip tedavi ettik” dedi.

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