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Erciş'te ev yangını

Van’ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesi bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesi bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük çapta hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesi Kumtepe mevkiinde ikamet eden B. Kaplan adlı vatandaşa ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 1 araç ve 3 personel ile yangına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda yangın tamamen kontrol altına alınırken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye personellerinin itinalı çalışmasından dolayı vatandaşlar teşekkür etti.

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