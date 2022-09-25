İhlas Haber Ajansı

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Erciş'te gökyüzündeki sıralı ışıklar hayrete düşürdü

Van’ın Erciş ilçesinde gökyüzünde sıralı şekilde tren vagonları gibi ilerleyen ışıklar görenleri hayrete düşürdü.

Van'ın Erciş ilçesinde gökyüzünde sıralı şekilde tren vagonları gibi ilerleyen ışıklar görenleri hayrete düşürdü. Sıralı ışık kümesinin Starlink uydularına ait olduğu öğrenildi.



Işıkları gören Saim Kendir, Erciş'te sahilde çocukları parka getirdiğini belirterek, "Çocuklarla gökyüzüne baktığımızda sıralı bir şekilde ışıkların gittiğini gördük hayret ve şaşkınlıkla seyrettik. Sonuna kadar da izledik gökyüzünde görüntü belirdikten sonra yavaş yavaş göz önünden kaybolup gitti" dedi. Hayrunnisa Kendir ise "Bugün biz gökyüzüne baktık, ben buldum. Yukarıya baktığımızda sürüyle yıldız gördük, hem hiç sıralarından ayrılmadılar çok fazla şaşırmıştık şu tarafa doğru gittiler" diye konuştu.



Öte yandan, ışıkların Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularına ait olduğu öğrenildi.

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