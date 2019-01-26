Erciş'te göz altına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından terör örgütü ve işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında; 24 Ocak 2019 günü saat 06.30'dan itibaren “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Yardım Yataklık Etme” suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan şahıslara yönelik Erciş ilçesinde 11 ayrı adreste eş zamanlı operasyon icra edildi. İcra edilen operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınan 8 şüpheliden; 3'ü sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanmış, 4 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiş olup 1 şahıs ise serbest bırakılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.