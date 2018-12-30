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Erciş'te hasta kurtarma operasyonu

Van’ın Erciş ilçesinde bel ağrısı rahatsızlığı bulunan kadın hasta, 112 sağlık ekipleri ile Erciş Belediyesi ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde bel ağrısı rahatsızlığı bulunan kadın hasta, 112 sağlık ekipleri ile Erciş Belediyesi ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.


Erciş ilçesine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Karlıyayla Mahallesi'nde yaşayan Mevlüde Çevik (44) isimli vatandaş, bel ağrısı nedeniyle rahatsızlandı. 8 çocuk annesi Çevik'in belindeki ağrılar dinmeyince yakınları 112 ve karla mücadele ekiplerini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Yoğun kar ve tipi altında mahalleye gitmeye çalışan ambulans kara saplandı. Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri, kara saplanan ambulansı çıkarttıktan sonra yaklaşık 2 saat süren yolculuğun ardımdan Çevik'e ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından Erciş Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alınan Çevik, ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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