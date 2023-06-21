Erciş'te il olma heyecanı

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin “Cumhuriyetin 100. yılında 100 il” açıklaması, yıllardır il olma özlemi çeken Van'ın Erciş ilçesinde sevince neden oldu.

Yıllardır il olması hep gündemde olan ve 1996 yılında dönemin Van milletvekili Fetullah Erbaş'ın da Erciş'in il olması için meclise önerge sunmasıyla büyük özlem çeken Ercişliler, Bahçeli'nin açıklamasıyla büyük mutluluk yaşadı. Tarihi Osmanlı, Selçuklu, Urartu ve Perslere dayanan ve Karakoyunlulara başkentlik yapmış yapısıyla günümüze kadar gelen Erciş; Erzurum, Ağrı, Bitlis, Van'ın yanı sıra İran ve diğer ülkelere uzanan transit yol ağıyla önemli bir konuma sahip. Ağrı'ya 130, Bitlis'e 128, Van'a 100 kilometre mesafede bulunan Erciş, 2 bin 155 kilometrekarelik coğrafi büyüklüğüyle 3 ili geride bırakmış durumda. Van Gölü sahilinde bulunan ve yeşilliğiyle de dikkat çeken Erciş'te; şirket, kooperatif, ziraat–tarım, gerçek ve basit usul vergi mükellefi olmak üzere toplam 10 bin civarı işletme faaliyet gösteriyor. Şeker fabrikası, küçük ve büyük sanayi siteleri, organize sanayi sitesi ve yeni kurulan tekstil fabrikaları ve YYÜ'ye bağlı kampüsüyle cazibe merkezi haline gelen Erciş'te vatandaşın tek hayali ilçenin il statüsüne alınması.

“Hayalimiz gerçek olur inşallah”

Erciş Ağaç ve Demir İşleri Esnaf Sanatkarlar Meslek Odası Başkanı Rıdvan Fener, “Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 il” projesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek, “Erciş'in adı geçtiği için bizleri memnun etmiştir. 100. yılda 100 il konusu kadim şehrimiz Erciş'te heyecan oluşturmuş. Yıllara dayanan hayalimize kavuşacağız inşallah. Kadim şehrimiz Erciş; küçük sanayi siteleri, organize sanayi sitesiyle, şehirleşmesiyle, kültür ve sanatıyla, nüfus ve coğrafi bakımından tarihi İpekyolu güzergâhında yer alan tarihi bir kenttir. Erciş'imiz aynı zamanda bölgemizin cazibe merkezi olmaktadır. Bundan dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile başlayacak olan 100. yılda 100 il projesinde Erciş'imizin yer alması için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.

“Erciş'in il olması herkesin ortak talebidir”

Erciş Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yakup Çelik ise 19 ilçenin il statüsüne alınmasının gündemde olduğunu belirterek, “Cumhuriyetimizin 100. yılında il sayısının 100'e çıkarılmasıyla ilgili bir konu gündeme gelmiştir. Erciş'in de 100 il arasında olması bizi fazlasıyla memnun edecektir. Bizim zaten Ercişli olarak yıllardan beridir il olma özlemimiz var. Gerçekten bu anlamda büyük emekler sarf edildi. Tabii ki il olmanın birçok avantajı var. Bu nedenle ilçemizin il olması hepimizin ortak talebi ve özlemidir. İl olacak ilçeler arasında kriterleri en uygun olan Erciş, ziyadesiyle il olmayı hak eden bir ilçedir. İnşallah bu süreçte il olur. Ben şimdiden emek verecek herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Yıllardır Erciş'in il olması için çok çaba sarf edildi”

Erciş Terziler Bakkallar ve Lokantacılar Odası Başkanı Cabir Görmüş de, konunun gündeme gelmesiyle Ercişliler olarak heyecanlandıklarını ifade ederek, “Esnaf ve sanatkarlarımız bu konuda çok heyecanlıdır. Biz STK'lar olarak yıllardır özlemini duyuyorduk. Yıllardır Erciş'in il olması için çok çaba sarf ettik. Şehrimizde insanlar arasında bu konu büyük bir coşkuyla karşılanmıştır. Bu projeyi çoktandır bekliyoruz. Yıllardır STK başkanlarımız, belediye başkanlarımız girişimlerde bulunuyordu. Bu konuda devlet büyüklerimize çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“Erciş'in, il olma kriterlerinin tamamını sağladığını düşünüyoruz”

Ercişli iş adamı Ercan Bedir de, Erciş'in il olmasının hayalleri olduğunu söyleyerek, “Erciş'in de il olması beklenen ilçeler arasında bulunması bizleri çok mutlu etmiştir. Erciş'in, il olması için gerekli kriterleri sağladığı kanaatindeyim. Bu hayalimizin gerçek olmasını umut ediyoruz. İnşallah bu hayalimiz en kısa zamanda gerçek olur” dedi.

İş adamı Mehmet Çakır ise Erciş'in il olmasını yıllardır beklediklerini ifade ederek, “170 bin nüfusu olan Erciş'in il statüsüne alınması bizleri mutlu eder” şeklinde konuştu.